Neue Koordinatorinnen begleiten Heimaufnahme

Eine wesentliche Aufgabe des Sozialhilfeverbandes Rohrbach ist die meist dringend benötigte Heimaufnahme in den eigenen Heimen. Um dem entsprechend fachlich und kompetent zu begegnen, werden eigene ausgebildete Koordinatorinnen eingesetzt. Zwei neue Kolleginnen bieten seit 2022 diese Dienstleistungen in der Geschäftsstelle an. Der größte Gemeindeverband des Bezirkes verfügt über sechs Alten- und Pflegeheime und kann dadurch bei Vollauslastung 534 Pflegeplätze vergeben.