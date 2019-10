Eine ganze Reihe neuer Bürgermeister und zum Glück auch Bürgermeisterinnen nimmt in den kommenden Tagen und Wochen ihre Arbeit an der Gemeindespitze auf. Hagenberg, Dimbach und Auberg haben die Bürgermeister-Wechsel bereits vollzogen. Noch diese Woche werden in Pabneukirchen und Windhaag bei Freistadt die Gemeinderäte zusammentreten, um neue Bürgermeister zu wählen.