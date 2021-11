Tage der Eröffnung erlebt derzeit die Einkaufsstadt Perg. Wo vor einem Jahr der zweite Corona-Lockdown den Handel stilllegte, ist nun wieder Zuversicht und Optimismus spürbar. So etwa bei Priska Reiter und Sabine Teufel: Im März dieses Jahres hatten sie ihr Fachgeschäft "Toys & More" in der Herrenstraße geschlossen. Am Wochenende sind die beiden Unternehmerinnen mit einem neuen Standort zurückgekehrt: Dort, wo über viele Jahre Renates Kindermoden beheimatet war, haben die beiden in der