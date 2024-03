Neue Donaubrücke: Bürgerplattform kündigt den Gang vor die Gerichte an

Gut eine Woche, nachdem der positive Bescheid der Umweltverträglichkeitsprüfung für die geplante neue Donaubrücke bei Mauthausen ausgestellt wurde, kündigte die Bürgerplattform "Pro Ennsdorf-Windpassing-Pyburg" am Sonntagabend an, diesen vor Gericht zu beeinspruchen. Man werde weiterhin versuchen, die "teure, stauproduzierende und umweltzerstörerische Variante" zu verhindern, so die Plattform in einer Stellungnahme.