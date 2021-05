Die Saxofonistin und Sängerin Madeleine Kaindl (27) ist Gewinnerin des Ö1-Jazzstipendiums 2021. Seit 2018 wird dieses Stipendium im Rahmen der "Ö1 Talentebörse" vergeben. Bewerben konnten sich Musikerinnen und Musiker bis zu 28 Jahren mit österreichischer Staatsbürgerschaft oder Lebensmittelpunkt in Österreich. Die Preisverleihung fand am Wochenende im Rahmen eines live im Radio übertragenen Konzerts im "Stockwerk" in Graz statt.