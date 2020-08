"From up to high", also von ganz oben nach ganz hinauf – so nannten Tobias Hoffelner (27) und Andreas Schinagl (38) ihr Laufprojekt, das sie in der vergangenen Woche innerhalb von sieben Tagen von Leopoldschlag bis zur Stüdlhütte und auf den Gipfel des Großglockners führte. 358 Kilometer und 12.000 Höhenmeter legten die beiden Extremsportler dabei zurück und waren in Summe 52,5 Stunden unterwegs.