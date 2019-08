Mehr als 60 Einsatzfahrzeuge aus dem In- und Ausland, ein ebenso umfangreiches wie vielfältiges Programm mit Einsatzübungen und die Möglichkeit, Einsatzfahrzeuge einmal hautnah zu erleben: All das machte den am Samstag von der Feuerwehr Schweinbach (Gde. Engerwitzdorf) organisierten Tag der Einsatzkräfte zu einem Fest der Superlative. Den Großteil der Teilnehmer stellten die Freiwilligen Feuerwehren aus Oberösterreich und Niederösterreich.