Mühlviertler Baumesse als Besuchermagnet

Einen furiosen Start ins neue Messejahr erlebte am Wochenende der Messestandort Freistadt: Mehr als 8500 Besucher informierten sich von Freitag bis Sonntag auf der Mühlviertler Baumesse bei 130 Ausstellern über aktuelle Trends in den Bereichen Bauen, Einrichten und Gartengestaltung.

Für Messe-Organisationschef Klaus Steger ist die Mühlviertler Baumesse längst nicht mehr nur eine Baumesse der Region: „Ihre Bedeutung reicht mittlerweile deutlich über die Grenzen des Mühlviertels hinaus. Vor allem zeichnet diese Messe aus, dass hier die Besucher mit konkreten Plänen für ihre Projekte kommen können und ausführlich beraten werden.“ Die gut besuchte Messe zeige eindeutig, dass die Wünsche nach einem Eigenheim, ob neu oder nach einem Umbau, innovativen Energiesparformen, schönerem Wohnen oder einem neu gestalteten Garten bei der Bevölkerung immer noch hoch im Kurs stehen. Das unterstrich auch Landesrat Markus Achleitner bei der Messe-Eröffnung: „Die Zinsen sind auf einem dauerhaft niedrigen Niveau. Deshalb ist es sinnvoll, angespartes Geld in das eigene Heim zu investieren.“ Insgesamt zeigten sich die Aussteller mit dem Messeverlauf sehr zufrieden. Steger: „Es konnten viele sehr qualitätsvolle Gespräche geführt werden.“

Viele neugierige Blicke zog auch die neue „Messehalle 2“ auf sich, die zwar erst im April offiziell eröffnet wird, aber für die Baumesse bereits verwendet werden konnte. Immer wieder wurde bestätigt, dass dieser Neubau eine klare Qualitätssteigerung für den Messestandort Freistadt darstellt. Klaus Steger: „Da möchte ich mich wirklich herzlich bei Messepräsident Franz Kastler und seinen Mitarbeitern bedanken: Ihr Einsatz hat es ermöglicht, dass die Messehalle rechtzeitig fertiggestellt wurde.“ Insgesamt ist die Mühlviertler Baumesse damit auf rund 6.000 m² Ausstellungsfläche angewachsen.

Eine Kapelle als Hauptgewinn

Einzigartig war bei der diesjährigen Baumesse auf jeden Fall der Hauptpreis beim Besucher-Gewinnspiel: Auf dem Stand der Berufsschule Freistadt wurde von den Schülern während der Messe ein Marterl gefertigt das am Sonntag kurz vor Messeschluss verlost wurde. Gewonnen hat dieses Bauwerk Ernst Hoffelner aus Dorf Leopoldschlag. Sein Sohn Kevin nahm erst einmal symbolisch die Kapelle in Empfang, die zunächst noch in der Berufsschule endgefertigt und dann bei der Familie Hoffelner aufgestellt wird. Weiters wurden zehn Gewinner am Stand der Mühlviertler WOHNart ermittelt, die sich ebenfalls über schöne Sachpreise freuen durften.