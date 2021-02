Der Fasching weitgehend abgesagt und das heiß ersehnte „Licht am Ende des Tunnels“ in weiter Ferne. Sich den Humor zu erhalten, ist derzeit alles andere als einfach. Einen Beitrag, der aktuellen Situation auch mit einem Lächeln zu begegnen, liefert der Schwertberger Bäcker Reinhard Thurner: Er bringt pünktlich zum Faschingsfinale nicht nur eigene Corona-Krapfen in seine Geschäfte in Schwertberg, Mauthausen und Tragwein, sondern will am kommenden Dienstag