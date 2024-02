Mühlviertel Volleys sind bereit für die nächste sportliche Entwicklungsstufe

Als Zweitplatzierte des Grunddurchgangs in der 2. Damen-Bundesliga haben die Mühlviertel Volleys einen Startplatz für das Aufstiegs-Playoff zur ersten Bundesliga ergattert. Nun will das Team von Coach Lydia Trauner, das vor knapp einem Jahr den Meistertitel in der zweiten Damen-Bundesliga eroberte, die nächste Entwicklungsstufe erklimmen und sich mit jenen Teams messen, die in den vergangenen Monaten in der obersten heimischen Spielklasse vertreten waren.