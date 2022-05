"Wir wollen ungeschlagen aus dem Derby gehen und ein gutes Spiel bieten", sagt Mitterkirchens Trainer Jörg Renner vor dem Mühlviertler Lokalduell gegen den Tabellenzweiten Ried in der Riedmark. In der Hinrunde gelang das nicht: Da verlor Mitterkirchen mit 1:3. "Unsere Leistung war damals aber gut und wir hatten zwei umstrittene Ausschlüsse", erinnert sich Renner. Insgesamt läuft es im Frühjahr nicht so rund wie im Herbst für die Mitterkirchner: In neun Spielen gab es nur neun Punkte.