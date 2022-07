Es ist ein markantes Gebäude, das die Raiffeisenbank Region Pregarten derzeit an der B124-Kreuzung im Gemeindedreieck von Wartberg, Hagenberg und Pregarten errichtet. Am Donnerstagabend luden die Geschäftsführer der Bank ausführende Firmen und Mitarbeiter zum Richtfest anlässlich der Fertigstellung des Rohbaus ein. Im Frühsommer 2023 soll das "Aist Business Center" bezugsfertig sein. Etwa zehn Millionen Euro investiert die Bank in ihre neue Zentrale.