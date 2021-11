Mit Dreck, Speed und Technik kennt sich der 13-jährige Rafael bestens aus

Ein Spitzenergebnis nach dem anderen brachte der erst 13-jährige Rafael Hargassner heuer bei Motocross-Events ins Ziel. In der 85-ccm-Klasse der 10- bis 15-Jährigen sahen die Konkurrenten den jungen Mühlviertler meist nur von hinten. Der Vize-Landesmeistertitel, eingefahren beim Cupfinale in Taufkirchen an der Trattnach, bildete den erfreulichen Abschluss der Saison.