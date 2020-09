Der Anteil des Radverkehrs an allen in Österreich zurückgelegten Wegen soll bis zum Jahr 2025 auf 13 Prozent gesteigert werden. Das ist zumindest so in Österreichs Klimastrategie niedergeschrieben. Derzeit stagniert der Anteil bundesweit aber bei gerade einmal der Hälfte dieser Marke. In der Leader-Region Mühlviertler Kernland Freistadt will man nun Nägel mit Köpfen machen, um mehr Menschen auf das Fahrrad zu bringen.