Die SPÖ-Bezirksorganisationen Perg und Freistadt feierten am Samstag den 1. Mai wieder auf der Straße. Nachdem im Vorjahr alle Maifeiern abgesagt wurden, war es vielen ein großes Anliegen, sich am höchsten Feiertag der Sozialdemokratie wieder zu treffen und diesen gemeinsam zu feiern. Etwa 200 Personen kamen zu einer Versammlung auf dem Freistädter Messegelände, 300 marschierten von der Spotanlage zur Kundgebung auf dem Marktplatz in St. Georgen/Gusen.