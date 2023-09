Loxone Campus macht Kollerschlag zum Zentrum für intelligente Gebäude

Der Loxone Campus fügt sich perfekt in die Mühlviertler Landschaft ein. 78 Prozent der Dachfläche sind begrünt.

2009 startete Loxone in einem Abbruchgebäude in Kollerschlag eine Mission. Damals konnten sich wohl nicht einmal die Gründer, Thomas Moser und Martin Öller, ausmalen, wo die Reise hingehen würde – zumal diese sicher noch um einige Etappen erweitert wird. Beide hatten bereits erfolgreiche Unternehmen. Was seither geschah, ist quasi ein Wirtschaftsmärchen.