Ihre Geschichte ist reich an Höhepunkten – und an Schmerzen. Tatjana Seidl, geborene Staniloiu, kam als erstes von zwei Mädchen in der rumänischen Stadt Câmpulung-Muscel zur Welt. Die kommunistische Partei herrschte mit eiserner Hand, reglementierte die Gesellschaft bis in die Familien hinein. "Mein Vater war Wasserbauingenieur, meine Mutter Hausfrau.