Lehrlinge sind auch nach Corona am regionalen Arbeitsmarkt gefragt 

ROHRBACH. Das Interesse der heimischen Wirtschaft an Lehrlingen scheint nach wie vorgroß zu sein. Dem von manchen Seiten prognostizierten Lehrstellenrückgang nach der Corona-Krise begegnet die Wirtschaftskammer Rohrbach aktiv. Bei einem Besuch bei der Firma eworx in Rohrbach-Berg stand dieses Thema im Mittelpunkt. Wirtschaftskammer-Obmann Andreas Höllinger und WK-Leiter Klaus Grad besuchten gemeinsam mit den Landtagsabgeordneten Gertraud Scheiblberger (VP) und Ulrike Schwarz (Grüne) sowie Irene Rosenberger-Schiller vom Projekt VOI Lebm das Unternehmen, um sich vor Ort ein Bild von der aktuellen Situation nach Corona zu machen. Geschäftsführer Mario Engleder versicherte, dass das Interesse des Unternehmens an Lehrlingen weiterhin ungebrochen sei und man plane, auch im Herbst wieder Lehrlinge aufzunehmen. Wichtig sei, dass Unternehmen auch jetzt den Jugendlichen eine Ausbildungschance geben. Die Firma eworx ist spezialisiert auf EDV-Vollwartung sowie Softwarelösungen. Lehrlinge werden in den Bereichen Informationstechnologie - Systemtechnik, EDV-Kaufmann und Bürokaufmann ausgebildet.

Auch eine Umfrage unter Rohrbacher Lehrbetrieben ergab eine weiterhin hohe Ausbildungsbereitschaft. So sagten neun von zehn Unternehmen, dass sie im Herbst wieder Lehrlinge aufnehmen wollen und auch an der geplanten Lehrlingsmesse im Centro teilnehmen würden, so diese durchgeführt werden kann.

Für den Herbst geplant ist jedenfalls auch eine digitale Form der „Lehrlingsmesse“, die zusätzlich zur geplanten Messe im Centro Rohrbach durchgeführt werden soll.