Legales Kiffen auch in Tschechien – das Mühlviertel im Cannabis-Eck

Grundsätzlich bleibt der Konsum von Cannabis in Österreich illegal. Diese Rechtslage gilt natürlich auch im Dreiländereck weiter – zumindest im österreichischen Drittel. Dass nicht nur in Deutschland eine Entkriminalisierung des Krautes ansteht (wir berichteten), sondern auch in Tschechien, stößt vor allem bei der Landes-VP auf Widerstand. Noch im heurigen Jahr strebe demnach die tschechische Regierung Lockerungen bei Besitz und Anbau von Cannabis an.