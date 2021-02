Kostenbeteiligung an S10-Kreisverkehr kommt für SP-Gemeindepolitiker nicht in Frage

Um eine langfristig tragfähige Verkehrslösung für den überlasteten Kreisverkehr an der S10-Anschlussstelle Unterweitersdorf zu erreichen, sollten alle Entscheidungsträger an einen Strang ziehen. Auch eine „Kostenbeteiligung Dritter“ bei zusätzlichen Umwidmungswünschen im Nahbereich der Schnellstraße könnte dabei erfolgen. In dieser Aussage von Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner sieht der SPÖ-Klubvorsitzende im Landtag und Bezirksparteiobmann für Freistadt, Michael Lindner, eine Drohung für die Gemeinden. „Land und ASFINAG verantworten eine Fehlplanung. Wir entwickeln unsere Region positiv weiter und sollten uns dann bei zusätzlichen Betriebsansiedelungen finanziell am Kreisverkehr beteiligen? Das kommt für uns nicht in Frage!“, stellte Lindner am Freitag gemeinsam mit dem Unterweitersdorfer Bürgermeister Günther Zillner sowie dem Pregartner Vizebürgermeister Alexander Skrzipek klar.

Denn um nichts anderes als eine Fehlplanung handle es sich bei dem Anschluss von B124 und B125 an die A7 und die S10. Land Oberösterreich und ASFINAG hätten die Verkehrsentwicklung rund um dieses Verkehrs-Nadelöhr völlig falsch eingeschätzt. Lindner: „Selbst mit der ursprünglichen Verkehrsprognose wäre der Kreisverkehr im Jahr 2025 zu klein geworden.“

Deshalb greife auch das von Steinkellner vorgebrachte Argument einer überdurchschnittlichen Verkehrszunahme durch die dynamische wirtschaftliche Entwicklung in der Region zu kurz: „Es war ja gerade das Argument für die S10, dass wir damit Betriebe ansiedeln und Zuzug für unsere Region bekommen wollen. Deshalb musste man mit dieser Entwicklung rechnen, das kann man ja der Region nicht vorwerfen!“ Die Planungen sollten sich daher auf jeden Fall auf eine „große Lösung“ konzentrieren, um Pendlern, Betrieben und Bewohnern eine bestmögliche Perspektive zu geben.

