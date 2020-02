Mit den Folgen des Klimawandels für den Bezirk Freistadt sowie Möglichkeiten, sich dem veränderten Klima anzupassen, beschäftigten sich Schülerinnen und Schüler der sechsten Schulstufe im BG/BRG Freistadt in einer Schwerpunkt-Woche. In dem abwechslungsreichen Programm brachte sich auch das Lehrerteam intensiv ein: Sie flochten das Projektthema in ihre Unterrichtsfächer ein.