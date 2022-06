Kleine Haushalte und Demenz-Oase: Neues Pflegekonzept für Feldkirchen

Vergangene Woche wurden in Feldkirchen die Bauarbeiten für das Alten- und Pflegeheim "Haus Teresa" gestartet. Die Einrichtung umfasst 90 Wohn- und Pflegeplätze für ältere Menschen und ist als Ersatz für das in die Jahre gekommene Seniorenheim "St. Teresa" in Bad Mühllacken gedacht. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant.