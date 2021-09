Mit der Wiederaufnahme der Klassik Musiktage in Oberneukirchen am Samstag und Sonntag wird neuerlich in der einmaligen Atmosphäre des Schnopfhagen-Stadls musiziert. Romantisch virtuose Leidenschaft und Kammermusik in symphonischen Ausmaßen werden von international renommierten Künstlern geboten. Es musizieren der Pianist Clemens Zeilinger, der Cellist Matthias Bartolomey sowie das TrioVanBeethoven.