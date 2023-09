Kefermarkter Spitzenjurist verließ nach steiler Karriere den Justizpalast

Es war ein bemerkenswerter Weg vom elterlichen Bauernhof – dem "Frei" in Freidorf – bis nach Wien in den Justizpalast. Dort hinterlässt mit Franz Plöchl einer der höchsten Justizbeamten der Republik bleibende Spuren. Am 1. September trat der 65-Jährige seinen wohlverdienten Ruhestand an. Karlheinz Sandner führte aus diesem Anlass das folgende Gespräch.