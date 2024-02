Kammerobmann will bei Tierwohldebatte die Fakten nicht aus den Augen verlieren

Christian Lang feiert zwar erst heuer seinen 30. Geburtstag, kann aber bereits auf eine bemerkenswerte Liste an Funktionen in der Standesvertretung der Landwirtschaft zurückblicken. Landjugend-Vorsitzender in Baumgartenberg, Landesobmann der Jungbauern in Oberösterreich, Landwirtschaftskammerrat und seit Jahresbeginn Bezirksobmann der Bauernkammer Perg. Im Gespräch mit den OÖNachrichten zeichnet Lang, dessen Betrieb auf Legehennen spezialisiert ist, ein optimistisches, selbstbewusstes Bild einer Landwirtschaft, die sich im Umbruch befindet.

Bauernproteste in halb Europa, die Diskussion um Vollspaltenböden in den heimischen Betrieben und eine Landwirtschaft, die sich den Auswirkungen des Klimawandels zu stellen hat. Ihr Amtsantritt fällt in eine turbulente Zeit.

Die Landwirte sind tatsächlich aus sehr vielen Ecken mit Herausforderungen konfrontiert. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir in Debatten, die zum Teil sehr emotional geführt werden, wenn ich beispielsweise an die Vollspaltenböden in der Schweinezucht denke, die Fakten nicht aus den Augen verlieren. Wir Landwirte bekennen uns zum Tierwohl. Die Betriebe müssen eine Umstellung aber auch finanziell stemmen können. Es kann nicht sein, dass ein Betrieb vor drei Jahren viel Geld in einen neuen Stall investiert hat, dafür einen Kredit aufnehmen musste und jetzt vor der Situation steht, dass diese Investition quasi umsonst war, weil die Politik die Rahmenbedingungen verändert.

Es soll also längere Übergangsfristen geben?

Wenn wir hier nicht auf die Situation unserer Landwirte Rücksicht nehmen, laufen wir Gefahr, dass wir beim Schweinefleisch das gleiche Dilemma bekommen wie in der Putenzucht: Dort hat Österreich die Standards dermaßen erhöht, dass mittlerweile im Handel kaum noch österreichisches Putenfleisch zu finden ist. Und zwar deshalb, weil Puten bei unseren Nachbarländern unter Standards gehalten werden, mit denen die Produktion um ein Drittel oder gar die Hälfte niedriger bleibt als bei uns. Es ist nicht fair, wenn die Gesellschaft bessere Standards in der heimischen Tierhaltung fordert, beim Einkauf dann aber zum Billigfleisch aus dem Ausland greift. Deshalb müssen wir immer wieder den Dialog mit der nichtbäuerlichen Bevölkerung führen.

Die Tierhaltung, speziell bei den Rindern, steht auch in Sachen C02-Ausstoß in der Kritik. Wo kann man hier ansetzen?

Generell möchte ich festhalten: Beim Klimaschutz ist die Landwirtschaft nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Wir Landwirte spüren die Folgen des Klimawandels. Besonders in den Wäldern mit dem Borkenkäfer, aber auch durch die langen Trockenperioden im Sommer. Das können wir nicht wegreden. Aber wir reagieren mit der Aufforstung klimafitter Wälder, neuen Techniken bei der bodennahen Gülleausbringung und vielen anderen Maßnahmen.

Wie ist die Landwirtschaft im Bezirk Perg im Jahr 2024 aufgestellt?

Sie ist sehr vielfältig. Es gibt 1592 Betriebe, davon sind 307 Bio-Betriebe. Wir haben vielerorts Grünlandwirtschaft mit Milchviehhaltung, daneben im Machland intensiven Ackerbau für Getreide und Gemüse und im Nordosten sehr innovative Forstbetriebe. Diese Vielfalt macht die standespolitische Vertretung spannend, weil wir sehr viele Aspekte abdecken müssen.

Die vergangenen Jahre waren von einem massiven Rückgang der Vollerwerbsbetriebe gekennzeichnet. Hat sich das gebessert?

Wir haben nach wie vor einen Rückgang, aber die Kurve hat sich abgeflacht. Es gab schon Jahre, in denen wir 150 Betriebe verloren haben. Zuletzt waren es nur noch 40. Aber jeder landwirtschaftliche Betrieb, der zusperren muss, ist einer zu viel. Die Bauernkammer hat nicht zuletzt deshalb ihre Beratung noch fachspezifischer aufgestellt. Da kommt uns jetzt auch die Fusion mit der Kammer Freistadt zugute. Dadurch können sich unsere Berater noch mehr spezialisieren. Da bekomme ich viele positive Rückmeldungen unserer Mitglieder.

Wie bereiten sich die Hofübernehmer auf die Zukunft vor?

Sie überlegen sich ganz genau, mit welcher Betriebsform sie erfolgreich sein können. Sie suchen sich Nischen als zusätzliche Einkommensquelle. Damit können sie Betriebe erfolgreich führen, die von der Größe eigentlich für den Vollerwerb zu klein sind. Da ist eine ganz neue Generation an Landwirten am Ruder, die sehr innovativ ist.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner