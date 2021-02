25 Jahre lang führte Josef Reingruber (VP) die Gemeinde Haibach im Mühlkreis. Am 29. Februar 1996 wurde der Landwirt zum Bürgermeister gewählt. Gemeinsam mit seinem Großvater Josef Aichberger waren es sogar 50 Jahre, die seine Familie an der Spitze der Gemeinde aktiv war. "In diesen 25 Jahren wurden 131 Gemeinderatssitzungen abgehalten und 1365 Beschlüsse gefasst, davon fast alle einstimmig", zog Reingruber anlässlich seiner "Pensionierung" als Bürgermeister Bilanz.