Auf Eigeninitiative setzten der Wirtschaftsbund und die "ÖVP plus" aus Mauthausen, um ortsansässige Betriebe bei der Suche nach Lehrstellenanwärtern zu unterstützen. Nachdem Mauthausens Ausbildungsbetriebe in den vergangenen Jahren – wie überall im Land – immer weniger Lehrlingsbewerbungen erhielten, wurde heuer eine für den Ort maßgeschneiderte Lehrlingsbroschüre erstellt, in der alle Lehrbetriebe und Lehrstellen in Mauthausen präsentiert wurden.