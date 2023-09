Jetzt geht’s los: Wirtshaus b34 sperrt wieder auf

"Das b34 ist zurück!" Diese kurzfristige Ankündigung freut die Rohrbach-Berger ganz besonders, erlebt doch damit die ausgedünnte Gastronomie in der Bezirksstadt einen Aufschwung. "Nach langer Pause öffnen wir endlich wieder unsere Türen", kündigt Wirt Roland Feyrer-Schwarz online an. Los geht es schon diese Woche: Am Donnerstag und Freitag hat das beliebte Wirtshaus von 16 bis 24 Uhr geöffnet. Ab 28.