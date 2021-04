"Wir impfen, was wir bekommen, und das möglichst schnell", sagt Patrick Starlinger, der beim Roten Kreuz für den Corona-Einsatz verantwortlich ist. Mittlerweile hat man auch in Rohrbach vom Testen auf Impfen umgestellt. Im Auftrag des Landes hat das Rote Kreuz im Centro eine Impfstraße eingerichtet. 200 Personen pro Tag bekommen dort in etwa ihre Covid-19-Schutzimpfung. Impfen könnte man mindestens dreimal so viel.