Offen für neue Wege in der Seelsorge zeigte sich Hans Humer bereits während seiner mehrjährigen Tätigkeit in St. Georgen an der Gusen. Doch das ist schon eine ganze Weile her, denn seit dem Jahr 1999 lebt und arbeitet der Diözesanpriester als Missionar in Tansania. Dort nahm er beim Aufbau der jungen Diözese Kayanga eine wesentliche Rolle ein. Mitte Dezember vergangenen Jahres wechselte er daraufhin in eine neue Pfarre: Nyaishozi Parish.