Impfung kommt gezielt in die Nachzügler-Gemeinden

Dimbach, Bad Kreuzen, Pabneukirchen, St. Georgen am Walde, Rechberg, Waldhausen und St. Thomas am Blasenstein. Das sind jene Gemeinden im Bezirk Perg, in denen der Anteil der Personen mit einem aktiven Covid-Impfzertifikat noch unter 55 Prozent liegt. Das zeigen aktuelle Daten des Gesundheitsministeriums.