Platz vier (von fünf) in Österreich, Platz 269 (von 416) weltweit: So steht Linz in der Datenanalyse des Navigationsgeräteherstellers TomTom da, die jedes Jahr ein Bild des Zeitverlustes von Autofahrern zeichnet. Demnach verbrachten diese im vergangenen Jahr in Linz in Summe zwei Tage und 23 Stunden im Stau.