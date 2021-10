Höller will Rundenrekord in Greinbach verteidigen

Mit einem besonderen Rennen lässt der Mühlviertler Rallycrosser Alois Höller (Ford Fiesta 4x4) das Motorsportjahr 2021 ausklingen: Der Routinier startet am Wochenende beim "Race of Austrian Champions" im PS-Racing-Center in Greinbach. Dabei kommt erstmals ein neuer Motor zum Einsatz.