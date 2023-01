Nach der Geburt am Heiligen Abend trafen die Sanitäter zum Jahreswechsel die nunmehr vierköpfige Familie in Oberneukirchen zum Fototermin.

Zwar nicht in der Krippe, aber zu Hause kam Mia Marie aus Oberneukirchen am Heiligen Abend zur Welt. Dass sie es so eilig hatte, war auch für die alarmierte Rettung nicht von Anfang an klar. Kurz vor Mitternacht wurde die Dienstmannschaft der Ortsstelle St. Veit, Christina Stumptner und Jakob Stelzer, für einen Transport zur Geburt alarmiert.