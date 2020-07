Ein durchdachtes Konzept für ein Sport- und Erlebnis-Hallenbad in Rohrbach liegt seit gestern auf dem Tisch. In der Region ist man sich einig, dass das Projekt weiterverfolgt werden soll, und auch die Bürgermeister der 37 Gemeinden stehen nach der Präsentation zu den Zusagen, beim Bau einen finanziellen Beitrag aus dem jeweiligen Gemeinde-Säckel zu leisten. So weit, so gut – allerdings tut sich neuerlich eine Finanzierungslücke von eineinhalb Millionen Euro auf.