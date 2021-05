Haibacherin brachte ersten Roman heraus

HAIBACH. Schon im Kindergartenalter hat Kristina Kamleitner angefangen, Bücher zu lesen, und sie hat sich im Gegensatz zu vielen Mitschülern immer gefreut, wenn’s zum "Aufsätze-Schreiben" war. Nun hat die selbstständige Grafikerin ihre Gedanken "aus dem Nichts" in einem Roman manifestiert. "Meet me after Midnight" heißt ihr Werk.

Worum geht es in diesem Roman? Die vierundzwanzigjährige Leah Hayle hat als zukünftige Geschäftsführerin des Millionenkonzerns Hayletech eine große Karriere vor sich. Als sie auf einer Party den gutaussehenden, charismatischen Jonah Livenstein kennenlernt, scheint sie auch privat das große Glück gefunden zu haben. Doch dann wird sie mit einem folgenschweren Fehler ihres Vaters konfrontiert, dessen Konsequenzen ihr verbieten, mit dem Mann zusammen zu sein, den sie am meisten liebt. Auch Jonah hütet ein dunkles Geheimnis. Vor vielen Jahren wurde er Zeuge eines grauenhaften Verbrechens, und auch an seinen Händen klebt Blut.

Das Buch ist online als Paperback-Buch und E-Book erhältlich.