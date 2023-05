Große Anteilnahme nach dem Tod der „Frau beim Spar“

Allen, die in den vergangenen Jahren ihren Einkauf beim Spar-Markt in der Perger Herrenstraße tätigten, war sie ein vertrauter Anblick: Hier hatte Onyiloko Thomas ihren Stammplatz und verkaufte seit 2017 die Obdachlosenzeitung. Ihr zuvorkommendes, freundliches und offenes Wesen machte sie überaus beliebt, und viele Kunden blieben noch ein paar Minuten stehen, um einige Worte in holprigem Englisch mit der Kupfermuckn-Verkäuferin zu wechseln.