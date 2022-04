"Greiner Memorandum": Bürger-Kritik an Baukomplexen im alten Stadtkern

Die Belebung des Stadtkerns ist ein unbestrittenes Anliegen der Greiner Gemeindepolitik. Am "Wie" scheiden sich aber Geister. Vor allem zwei viergeschoßige Baukomplexe in der Hauptstraße – am Standort des ehemaligen Spar-Markts sowie gegenüber bei der Blumenstube Laska – rufen besorgte Greiner auf den Plan.