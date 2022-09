Golfpark-Chef: „Brauchen Einnahmen aus dem Hotelprojekt zum Überleben“

ULRICHSBERG. Weil er seit Wochen unter anderem in Online-Kommentaren angegriffen werde und auch seine Mitarbeiterinnen „auf offener Straße angeflegelt werden“, wendet sich Golfpark-Geschäftsführer Stefan Waltl in einer ausführlichen Videobotschaft zum geplanten Hotelprojekt in Seitelschlag zu Wort.

Wie berichtet, plant die Schröcksnadel-Gruppe gemeinsam mit dem Stift Schlägl ein Apart-Hotel-Projekt, ähnlich wie in Hinterstoder. Dieses soll im Bereich des Parkplatzes des Golfclubs entstehen.

Bedenken seitens vieler Bürger gibt es betreffend Wasserversorgung, Verkehr oder aus Naturschutzsicht (Bericht auf dieser Seite). Allerdings schießen die Erzählungen ganz schön ins Kraut: „Ich habe auch schon gehört, dass es im Endausbau ein Flüchtlingsheim oder gar ein Gefängnis werden soll oder hier Zweitwohnsitze vorbereitet werden“, sagt Waltl und macht klar, warum der Fortbestand des Golfparks eng mit dem Hotelprojekt verknüpft ist: „Hätte man mich vor einem Jahr gefragt, wäre ich zwar positiv zum Hotel gestanden, es hätte aber auch nicht viel ausgemacht, wenn es nicht gekommen wäre. Die Zeiten haben sich aber geändert“, sagt er und erklärt: „Wir erleben eine massive Teuerung. Alleine die Treibstoffkosten zur Platzpflege haben sich fast verdoppelt. Normal brauchen wir pro Jahr etwa 20.000 bis 25.000 Euro für den Diesel, heuer haben wir schon 42.000 Euro bezahlt. Da rede ich noch gar nicht über die Personalkosten oder die Schwierigkeit, überhaupt Personal zu finden.“ Dazu kommt, dass nach dem verheerenden Brand des Clubhauses mit dem Restaurant im heurigen Mai die Haupteinnahmequelle der Gesellschaft versiegt ist.

Hotel ist eine große Chance

„Wir möchten hier wirklich weitermachen, weil wir mit dem Böhmerwaldpark ein Ausflugsziel für die ganze Familie geschaffen haben“, sagt der Geschäftsführer. Für 2023 sei der Betrieb am Golfplatz noch gesichert, alles andere sei ungewiss. „Wir versuchen jeden Tag, das Ding am Leben zu erhalten, wollen das aber nicht um jeden Preis tun. Ich will das Unternehmen nicht künstlich am Leben erhalten“. Deshalb brauche man die Einnahmen aus dem Grundverkauf und aus der Verköstigung der Hotelgäste. „Wir brauchen auswärtige Golfer. So einfach ist das“, sagt Waltl.

Infrastruktur dank Tourismus

Als Beispiel nennt Stefan Waltl seinen Heimatort Zell am See. „Dort verdankt man die gute Infrastruktur im Großen und Ganzen dem Tourismus. In Ulrichsberg ist das nicht anders.“ Man solle darüber nachdenken, ob sich all die Freizeiteinrichtungen für die knapp 3000 Einwohner rechnen würden.

Golfbetrieb wackelt ab 2024

Ohne den Grundstücksverkauf und ohne Hotelbetrieb sei ab 2024 ein Golfbetrieb wahrscheinlich nicht mehr möglich. „Man wird mir, wie in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien wieder, Geldgier vorwerfen. Damit hat das aber nichts zu tun. Das ist eine betriebswirtschaftiche Gewissheit“, sagt der Golfpark-Chef und wünscht sich eine „offene, aber sachliche Diskussion“.

Kritiker hegen Zweifel

Gar nichts abgewinnen kann dem Projekt hingegen Anrainerin Barbara Binder: „Es ist für mich als Bürgerin schwer nachvollziehbar, dass in unmittelbarer Nähe in kurzer Zeit Appartements mit etwa 330 Betten entstehen sollen und allen das egal ist“, schreibt sie. „Wo sind die Grünen, wenn 12.000 m2 Boden zubetoniert werden? Wo ist die Jägerschaft, die schon Stress hat, wenn ein Einheimischer mit seinem Hund durch den Wald geht?“, fragt sie in einem emotionalen Leserbrief. „Da werden Appartements geplant, nach denen sich dann der Bebauungsplan richtet“, kritisiert die Anrainerin: „Es gibt null Infrastruktur, keine geeigneten Zufahrtsstraßen, weder von Julbach noch von Seitelschlag, und vor allem haben die Betreiber noch keine Heizung, kein Wasser und keine Parkplätze für Gäste und Golfer, die auch noch zubetoniert werden müssen.“

Sie nimmt auch die Gemeinde Ulrichsberg in die Pflicht: „Plötzlich hat die Gemeinde Geld für die Wasserversorgung und den Ausbau der Straßen, obwohl die Feuerwehr schon seit Jahren auf ein neues Feuerwehrhaus wartet und die Volks- sowie Mittelschule total desolat sind.“

Auch vom Betreiberkonzept zeigt sich Barbara Binder nicht überzeugt: „Die Leute, die Golfurlaub machen, buchen bestimmt kein Selbstversorger Appartement, das Skigebiet Hochficht ist seit Jahren überlastet und für die Bergrettung ist kein Geld übrig, aber Hauptsache, die Einnahmen stimmen.“ Auch sie fürchtet, dass die Appartements in absehbarer Zeit als Eigentumswohnungen verkauft werden könnten. Zudem würde auch die heimische Hotellerie in einer ohnehin angespannten Zeit unter zusätzlichen Angeboten leiden.