Goldhaubenfrauen binden mit flinken Händen kunstvolle Adventkränze

In Marianne Grünzweils Stube binden die Goldhaubenfrauen Adventkränze.

Sieben Frauen tummeln sich in der Stube von Marianne Grünzweil in Niederwaldkirchen. Der Boden ist voller Tannenreisig. Am großen Tisch wird fleißig gearbeitet. Die Frauen der Goldhaubengruppe haben sich zum Adventkranzbinden eingefunden. Bis Obfrau Maria Neulinger die Kränze verzieren kann, haben die anderen Frauen schon viele Arbeitsschritte erledigt.