Mit einer Gold- und einer Silbermedaille wurden beim Kongress der Vereinigung der europäischen Tourismusschulen (AEHT) in Tallinn, Estland, die hervorragenden Leistungen der Bad Leonfeldner Tourismusschülerinnen und -schüler ausgezeichnet. Aufgrund ihrer hochwertigen Ausbildung in Bad Leonfelden konnten sich Christian Schmitz (Gold in der Disziplin "Cocktail") und Nadine Haider (Silber in der Disziplin "Restaurant Service") im Wettstreit gegen die große europäische Konkurrenz erfolgreich