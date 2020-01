Glück herein in der "foasten" Raunacht

Nur alle zehn Jahre kann man in Nebelberg dieses bunte Treiben erleben. Vor dem nächsten Haus wird Aufstellung genommen, und der Platzmacher tritt in die Stube – heute meist eher in die Doppelgarage. Der Guckkastenmann ist schon da und hat den Tross angekündigt. Ist erst genug Platz, kommen Vorausgeher und Sterntreiber, die um milde Gaben in Form von Krapfen und Fleisch bitten. Natürlich ist man auch einem finanziellen Obolus nicht abgeneigt. Danach kommen der Hans von Feserkern und der Korizon. Letzterer soll dem Vernehmen nach "an oide Kua fressn und vo 50 Massl Mö a Knon dazu".

Hoch lebe der Schabernack

Um eine derart schwere Kost auch tragen zu können, hat er den Krapfentrager und den Fleisch-Nazl im Schlepptau. Es folgt noch der Lippl mit seinen Pfeifferlbuam, ehe das lange Raunachtslied gesungen wird. Das Zusammengeben des Brautpaares durch den Schulmeister gehört ebenfalls dazu. Gegen diese Ehe erhebt nur das alte Ehepaar Einspruch.

Rundherum treiben Rasierer, Scherenschleifer, Schuhputzer und Samenkäufer ihr Unwesen. Für ihre Dienste freilich wollen sie entlohnt werden. Da klimpern die Münzen. Und schon zieht der Tross von dannen. Immerhin haben sich die Männer der Feuerwehr Nebelberg vorgenommen, heute mehr als 30 Familien zu besuchen und zwei öffentliche Vorstellungen zu geben.

Damit ist aber das bunte Treiben noch nicht vorbei. Es folgen nämlich die Zitherer, die das Spiel musikalisch beenden. Beim Gstanzlsingen bekommt freilich nicht nur der Hausherr seinen Teil ab, sondern auch dessen Gattin und die Gäste des Hauses. Erst dann heißt es "Pfiat Gott, bis ins 30er Jahr".

Lange Tradition

Schon 1929 berichtet der Volkskundler Hans Commenda über das Nebelberger Raunachtsspiel, schriftlich belegt sei es aber 1865 zum ersten Mal worden. Es handelt sich dabei um ein altes Stubenspiel, ein Hereinrufspiel, bei dem traditionell nur Männer beteiligt sind. Das Raunachtsingen zieht sich über zwei Tage, denn schon am Tag vor dem eigentlichen Termin zieht der Verschreier durch die Gemeinde und kündigt alles an.