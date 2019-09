Den Aufbau eines Glasfasernetzes haben die Kooperationsgemeinden "Steinerne Mühl" (St. Oswald/Haslach, Lichtenau, Haslach, St. Stefan/Afiesl und Helfenberg) in Angriff genommen. Ziel ist es, eine leistungsstarke Internet-Infrastruktur für jeden Haushalt ("Fiber to the home") zu verwirklichen.