ROHRBACH-BERG, OEPPING, ARNREIT. Sowohl in Arnreit, als auch in Oepping steht die Sanierung beziehungsweise der Neubau der Volksschulen an. Weil in Rohrbach-Berg der Schulcampus für VS und NMS vor der Umsetzung steht, wollte man diskutieren, ob ein gemeinsamer Standort in Rohrbach-Berg sinnvoll wäre. Zumindest ortete man eine Kostenersparnis von etwa zwei Millionen Euro.