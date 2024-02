Gemeinderat ebnet Weg für Kindergarten am Bettelberg

Zwei Kindergärten sind derzeit im Gemeindegebiet von Mauthausen in der Kleinkinderpädagogik und -betreuung tätig: der Caritas-Kindergarten am Lindenweg sowie der Kinderfreunde-Kindergarten im Ortsteil Heinrichsbrunn im Osten Mauthausens. Was beide Standorte gemeinsam haben: Sie sind randvoll. Um einen Betreuungsplatz zu bekommen, sind oft lange Anmeldefristen vonnöten. Auch bei den geforderten Freiluft-Spielflächen stoßen beide Kindergärten an ihre Grenzen.