Pregarten: Gemeinderat bekräftigt Ablehnung von Betonmischwerk

Die Pläne, in Pregarten ein Betonmischwerk zu errichten, stoßen auf Widerstand bei Bevölkerung und Gemeindepolitik.

Vor einer ungewöhnlich großen Anzahl besorgter Bürgerinnen und Bürger tagte am Donnerstagabend der Pregartner Gemeinderat. Grund für das Besucherinteresse war ein zuletzt von der Asamer Kies- und Betonwerke GmbH bei der Bezirkshauptmannschaft Freistadt zur Vorprüfung vorgelegtes Bauvorhaben. Wie berichtet geht es dabei um die Errichtung einer Betonmischanlage in einem Betriebsbaugebiet in der Tragweiner Straße.