Gegen Handymast in Mitterberg: 40 erboste Nachbarn im Gemeinderat

In Mitterberg gehen die Emotionen ob eines geplanten Handymasts hoch. (lebe)

Sitzungen des Perger Gemeinderats finden üblicherweise vor einer Handvoll Zuhörer statt. Ganz anders die Kulisse diese Woche: 40 Pergerinnen und Perger versuchten, einen Platz im völlig überfüllten Sitzungssaal zu ergattern: 30 aus Mitterberg, zehn aus dem Severinweg. Beide Gruppen sahen ihre Lebensqualität durch eine mögliche Umwidmung von Grundstücken in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gefährdet. In Mitterberg durch einen Handymast, am Severinweg durch einen mehrstöckigen Wohnbau.