„Wer der KZ-Opfer gedenken will, soll das in Mauthausen tun. Das war lange Zeit die Maxime der Republik Österreich im Umgang mit Opferverbänden und Überlebenden. Aber die Menschen wollen dort hingehen, wo ihre Angehörigen gequält wurden bis zum Tod“, begründet Martha Gammer von Gedenkdienst-Komitee Gusen ihren Einsatz für die Schaffung geeigneter Gedenkstätten in Gusen und St.