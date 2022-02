Ein Wolf dürfte derzeit im Nordosten des Bezirks Freistadt seine Runden ziehen. Das legen zumindest jene Fotos und Videos nahe, die in den vergangenen Tagen in WhatsApp-Gruppen die Runde machen. Gleich fünf Sichtungen wurden seit Montag beim Wolfs-Management des Landes Oberösterreich gemeldet: am Montag in Sandl, am Dienstag in Rainbach, Weitersfelden und Leopoldschlag sowie am Donnerstag in Liebenau.