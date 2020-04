Minus 6,3 Grad in Bad Zell und Kollerschlag, sogar minus 8,5 Grad in Freistadt. So kalt war es Anfang April vielerorts seit Jahren nicht mehr. Der Kaltlufteinbruch macht den heimischen Obstkulturen schwer zu schaffen. Vor allem bei Steinobst wie Kirschen und Marillen sind massive Ernteausfälle zu befürchten, wie ein Rundruf bei Obstbauern im Unteren Mühlviertel gestern ergab.